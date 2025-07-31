Гендиректор «Роскосмоса» и глава NАSА обсудили сотрудничество по проекту МКС

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

На повестке также было продление программы перекрестных полетов.

Гендиректор «Роскосмоса» и глава NАSА обсудили сотрудничество по проекту МКС

Фото: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи провели встречу, на которой они обсудили сотрудничество по проекту МКС, а также другие вероятные возможности партнерства двух государств. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале российской госкорпорации.

В ходе переговоров были подняты темы освоения дальнего космоса и Луны, продолжение эксплуатации МКС, продление программы перекрестных полетов. Также на повестке — обсуждение деятельности российско-американской рабочей группы относительно будущего безопасного сведения МКС с орбиты и затопления станции.

По итогам встречи главы космических агентств пришли к договору об эксплуатации МКС до 2028 года.

«Сотрудничество российской космической отрасли и НАСА длится 50 лет с миссии „Союз–Аполлон“... Приложу усилия, чтобы сохранить этот канал сотрудничества между Россией и США, и жду того же от НАСА», — отметил Баканов.

При этом Шон Даффи подчеркнул, что сотрудничество России и США, длящееся уже много лет, — уникальное, а также заявил о важности продолжения партнерства.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава «Роскосмоса» пообщался с экипажем миссии Crew-11 перед полетом на МКС.

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