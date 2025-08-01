Основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр умер в возрасте 72 лет

Амстердамский журналист, издатель и основатель деловой газеты «Ведомости» Дерк Сауэр умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает газета Het Parool.

По информации издания, Сауэр скончался в четверг, 31 июля. Месяцем ранее он получил серьезные травмы при крушении парусной яхты во время отдыха с женой в Греции. Несмотря на усилия врачей, восстановиться после аварии он не смог.

Как отмечает Het Parool, Сауэр был «авантюристом сердцем и душой», но при этом всегда оставался журналистом, «с острым взглядом на несправедливость в мире».

Сауэр родился 31 октября 1952 года в Амстердаме. Уже в юности начал политическую деятельность — в 14 лет вступил в Коммунистическую партию Нидерландов, а в 17 лет стал работать журналистом. Он активно участвовал в студенческом и профсоюзном движении, был корреспондентом телекомпаний Belfast и Title Filme, работал в горячих точках.

В 1989 году он переехал в Россию, где основал медиахолдинг Independent Media. А в 1999 году стал одним из основателей деловой газеты «Ведомости».

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