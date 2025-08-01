Артист считает, что у любого возраста есть своя привлекательность, которую важно правильно преподнести.

Если женщина умеет себя правильно подавать, то она сможет быть сексуальной и в 60 лет. Об этом заявил корреспонденту 5-tv.ru певец Прохор Шаляпин на премьере комедийного сериала «Три сестры».

«Конечно, у каждого возраста есть своя сторона. И 60-летняя женщина вряд ли сможет конкурировать с 20-летней в плане тела. Но, мне кажется, можно быть сексуальной, востребованной и интересной и в 60, и в больше лет. Просто важно себя подавать правильно», — заметил исполнитель.

Он подчеркнул, что проявлять свою сексуальность в оголении — это все же прерогатива молодых девушек. А когда, очевидно, взрослая женщина, например, публикует фото в бикини, то это, по мнению Шаляпина, вызывает больше вопросов, чем привлекает.

«Можно чудить, можно кутить, можно гулять, мужей там даже менять, если „шальная императрица“ в 60+», — добавил певец.

Артист сам в 41 год понял, что пора сократить количество «пляжных фоток», так как форма уже не та. Теперь он намерен проявлять свою сексуальность в другом, например, во взгляде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин отверг звание главного альфонса страны.

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