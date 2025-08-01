Закон рассматривался как попытка ограничить антикоррупционные ведомства, которые близки к расследованиям в отношении окружения президента Украины.

Репутационный ущерб президента Незалежной Владимира Зеленского из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) стал необратимым. Об этом сообщило британское издание The Spectator.

Зеленский 22 июля поддержал закон о сокращении полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что вызвало массовые протесты по всей стране и резкую критику как внутри Украины, так и за ее пределами. Закон рассматривался как попытка ограничить антикоррупционные ведомства, которые близки к расследованиям в отношении окружения президента.

После общественного и политического давления парламент быстро пересмотрел решение — 331 депутат проголосовал за восстановление независимости НАБУ и САП, а Зеленский немедленно подписал новый закон. Но теперь такой поступок доверия не вызывает.

Как отмечает The Spectator, необратимый репутационный ущерб уже был нанесен. Многие депутаты из партии Зеленского, которые ранее поддерживали его инициативы, теперь отказываются это делать, опасаясь потерять доверие общества, особенно перед грядущими выборами в Верховную Раду.

Также сообщалось о глубоком политическом кризисе, вызванном попытками Зеленского контролировать независимые антикоррупционные ведомства Украины. Эти действия вызвали озабоченность европейских партнеров, поскольку независимость НАБУ считается критически важной для международной поддержки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX