Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в отношении более 60 стран и ЕС

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Еще накануне президент США отметил, что 1 августа станет «великим день для Америки».

Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в отношении более 60 стран и ЕС

Фото: Reuters/Kent Nishimura

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных пошлин в отношении более 60 стран и Евросоюза, которые вступят в силу 7 августа. Соответствующий документ был опубликован Белым домом.

В социальной сети Truth Social накануне лидер Соединенных Штатов отметил, что 1 августа станет «великим день для Америки».

Размер пошлин варьируется от 10% до 41% в зависимости от торговых отношений с каждой страной и конкретных товаров. Наиболее высокие пошлины получили такие страны, как Сирия — 41%, Лаос и Мьянма — по 40%, Швейцария — 39%, Ирак и Сербия — по 35%. При этом для Канады сборы с импортных товаров в объеме 35% вместо прежних 25% вступает в силу немедленно.

Базовая пошлина в размере 10% будет применяться к странам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют. Для стран с небольшим торговым дефицитом с США, включая Евросоюз, установлена минимальная ставка 15%, что затронет около 40 государств.

Соответствующий указ стал итогом серии торговых маневров администрации Трампа.

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Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в отношении более 60 стран и ЕС

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