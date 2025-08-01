Встали с мест раньше остановки самолета: в Турции впервые оштрафовали пассажиров за спешку
В Турции оштрафовали вставших с мест раньше остановки самолета пассажиров
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Подобные меры вводят все больше перевозчиков.
В Турции впервые оштрафовали пассажиров за то, что они покинули свои места, не дожидаясь полной остановки самолета.
Сразу после приземления в Стамбуле несколько человек начали доставать с багажных полок свои чемоданы и выстраиваться в проходе. Согласно новым правилам это запрещено. Нетерпеливых путешественников не остановили даже предупреждения бортпроводников.
В итоге на борт вызвали полицию. За такое нарушение правил поведения грозит штраф до тысячи долларов. Меры против нетерпеливых пассажиров вводят все больше турецких перевозчиков.
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