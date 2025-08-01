Путин: ЕС полностью утратил политический суверенитет

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Это неизбежно приведет к большим экономическим проблемам, уверен российский лидер.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин считает, что Евросоюз полностью утратил политический суверенитет. Об этом глава российского государства заявил в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам.

Путин подчеркнул, что совсем недавно в политических кругах говорили: Евросоюз — экономический гигант, но политический карлик.

«Это не мои слова. Я никого не хочу обидеть», — отметил российский лидер.

Он добавил, что читал такое в зарубежных источниках. По словам президента России, во всем мире суверенитет играет важную роль, в том числе и для экономического развития.

«Раньше было ясно, что суверенитета у... ЕС крайне мало. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще», — заключил Путин.

Президент добавил, что утрата политического суверенитет неизбежно приведет к большим экономическим проблемам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что цели в отношении Украины остались прежними. Об этом Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.32
-1.51 91.88
-3.07
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

Последние новости

17:17
К 2050 году московское лето станет похоже на кубанское
17:00
Пятый день в ловушке: в Петербурге пытаются спасти кота на набережной Фонтанки
16:43
Путин: Киев позитивно отреагировал на предложение о создании рабочих групп
16:40
«Оцениваю в целом положительно»: Путин высказался о переговорах РФ и Украины
16:33
Путин: ЕС полностью утратил политический суверенитет
16:30
Путин отметил героизм врачей на Камчатке при землетрясении

Сейчас читают

Лопасть самодельного вертолета насмерть пробила голову 88-летнему пенсионеру
Криминальная комедия «Геля» откроет фестиваль российского кино «Окно в Европу»
Шаляпин: в 60 лет можно быть сексуальной. Главное — не выкладывать фото в бикини
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс