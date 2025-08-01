Путин: ЕС полностью утратил политический суверенитет

Президент РФ Владимир Путин считает, что Евросоюз полностью утратил политический суверенитет. Об этом глава российского государства заявил в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам.

Путин подчеркнул, что совсем недавно в политических кругах говорили: Евросоюз — экономический гигант, но политический карлик.

«Это не мои слова. Я никого не хочу обидеть», — отметил российский лидер.

Он добавил, что читал такое в зарубежных источниках. По словам президента России, во всем мире суверенитет играет важную роль, в том числе и для экономического развития.

«Раньше было ясно, что суверенитета у... ЕС крайне мало. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще», — заключил Путин.

Президент добавил, что утрата политического суверенитет неизбежно приведет к большим экономическим проблемам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что цели в отношении Украины остались прежними. Об этом Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко.

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