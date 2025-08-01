Мария Захарова обвинила молдавские власти в давлении на судей дела Евгении Гуцул

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Происходящее в Кишиневе — нарушение демократических норм и попытка политического давления, заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова обвинила Молдавию в давлении на судей, вовлеченных в процесс над Гуцул

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Власти Молдавии оказывают давление на судей, рассматривающих дело главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По мере приближения запланированных на 28 сентября парламентских выборов в Молдавии политика режима (президента Молдавии — Прим. ред.). Майи Санду по „закручиванию гаек“ и уничтожению оппозиции только усиливается. Происходит это под предлогом борьбы с выдуманной „российской пропагандой“. А в центре этого политического фарса и беспредела — судебный процесс над законно избранной главой Гагаузии Евгенией Гуцул», — сказала она.

На брифинге дипломат выразила надежду, что в будущем в Кишиневе восторжествует разум и правительство возьмется за соблюдение закона вне зависимости от политических интересов. Захарова также отметила, что западные страны, по ее мнению, поддерживают нарушения демократических принципов, которые стали отличительной чертой нынешнего режима Санду.

По данным СМИ, 10 июля Кишиневский суд продлил домашний арест Евгении Гуцул на 30 дней в рамках продолжающегося дела, в котором ее обвиняют в нарушениях, связанных с финансированием партии «Шор».

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