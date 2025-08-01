Экс-президента Колумбии Урибе приговорили к 12 годам за подкуп свидетелей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Наказание стало итогом длительного судебного разбирательства, в ходе которого лидер страны был оправдан по двум другим эпизодам.

El Tiempo: экс-президента Колумбии приговорят к 12 годам за подкуп свидетеля

Фото: www.globallookpress.com/Long Visual Press

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Суд в Колумбии признал бывшего президента Альваро Урибе виновным в подкупе и давлении на свидетелей в процессе, который существенно потряс страну. Ему назначено 12 лет лишения свободы, штраф в размере 2420 минимальных месячных зарплат и запрет занимать государственные должности сроком на 100 месяцев и 20 дней. Эта информация следует из текста судебного постановления. Его приводит радиостанция Caracol.

Судья Сандра Лилиана Эредия Аранда вынесла решение, признав достаточными доказательства сговора Альваро Урибе с его адвокатами для организации подкупа трех бывших заключенных, которые давали показания против него.

«Суд приговаривает Альваро Урибе Велеса к основному наказанию в виде 144 месяцев, то есть 12 лет тюремного заключения, штрафу в размере 2420,5 минимальной месячной зарплаты, а также к запрету на занятие государственных должностей сроком на 100 месяцев и 20 дней», — сказано в документе.

Урибе, занимавший пост президента Колумбии с 2002 по 2010 год, отрицает свою вину и планирует обжаловать приговор. Наказание он будет отбывать под домашним арестом в своем доме в департаменте Антиокия.

В 2012 году сенатор Иван Сепеда обвинил Урибе в связях с военизированными группировками и подделке показаний. В ответ Урибе подал в суд на Сепеду, но в итоге расследование выявило, что бывший президент пытался подкупить трех заключенных свидетелей, чтобы они изменили свои показания против него.

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