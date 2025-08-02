Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Атака стала ответом на действия Израиля в Газе.

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Achille Abboud

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Йеменские хуситы из движение «Ансар Аллах» 1 августа объявило об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, операция была проведена с использованием ракеты типа «Палестина-2» и достигла цели с высокой точностью. Представитель движения утверждает, что в результате атаки работа аэропорта была полностью остановлена.

В сообщении подчеркивается, что удар стал ответом на действия Израиля в секторе Газа, которые хуситы назвали геноцидными. Также операция рассматривается как демонстрация постоянной поддержки палестинского народа со стороны Йемена.

Сариа добавил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия и не будет снята блокада с Газы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израилю грозит международная изоляция из-за блокады сектора Газа.

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