В Самаре и Пензе временно ограничили прием и выпуск самолетов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 157 0

Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

В Самаре и Пензе временно ограничили прием и выпуск самолетов

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Пензы. Об этом 2 августа сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Самара — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его сообщении. Позже аналогичные меры были приняты и в Пензенской аэрогавани.

Также ранее ограничения были введены в воздушных гаванях Саратова и Тамбова.

Как уточнил представитель ведомства, ограничения ввели в целях обеспечения безопасности полетов. Дополнительной информации о причинах введения мер в Росавиации не предоставили.

Такие меры применяются, как правило, при повышенной угрозе атак с применением беспилотных летательных аппаратов или в условиях неблагоприятной метеообстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе вечерней атаки 1 августа российские системы ПВО успешно ликвидировали 18 беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены боевиками ВСУ. В небе над Краснодарским краем были сбиты семь украинских беспилотников, четыре — над Воронежской областью, два — над Белгородской. Еще пять дронов были обезврежены в воздушном пространстве над Азовским морем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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