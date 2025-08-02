В Москве начались праздничные мероприятия в честь 95-летия образования ВДВ

Накануне Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные 95-й годовщине образования войск. Об этом 2 августа сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Врио командующего ВДВ генерал-майор Сергей Чубарыкин вместе с офицерами, военнослужащими и ветеранами ВДВ приняли участие в Божественной литургии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Богослужение провел благочинный Восточного викариатства Москвы протоиерей Александр Дасаев. Перед началом службы он зачитал поздравительную телеграмму Патриарха Кирилла с Днем пророка Илии и юбилеем ВДВ.

По окончании литургии протоиерей пожелал военнослужащим успехов и скорейшей победы в специальной военной операции. Участники смогли приложиться к иконам и ознакомиться с памятными досками, на которых перечислены имена Героев СССР и России, связанных с ВДВ.

Далее состоялось возложение цветов к памятнику легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову в Хорошевском районе Москвы, после чего прошел строй почетного караула Преображенского полка.

В командовании ВДВ прошло торжественное собрание офицеров. В ходе мероприятия генерал-полковник Михаил Теплинский поздравил личный состав. Врио командующего Чубарыкин выступил с речью и вручил государственные награды и знаки отличия Минобороны офицерам, отличившимся в ходе специальной военной операции. Среди наград — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, Жукова, «За боевые отличия» и «За укрепление боевого содружества». Также были вручены Благодарности Президента России и грамоты командующего ВДВ.

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