Белоусов вручил «Золотые Звезды» отличившимся в ходе СВО военнослужащим

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Глава Минобороны выразил признательность бойцам за заслуги и образцовое выполнение поставленных задач.

Фото, видео: Telegram/Минобороны России/mod_russia; 5-tv.ru

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Министр обороны России Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды военнослужащим, отличившимся в зоне специальной военной операции (СВО). Торжественная церемония состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» — российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — сообщили в Минобороны РФ.

Белоусов выразил признательность военнослужащим за заслуги и образцовое выполнение поставленных задач, а также пожелал им дальнейших успехов в их профессиональной деятельности.

Медаль «Золотая Звезда» является знаком отличия звания Героя РФ и вручается за исключительные заслуги перед государством и народом.

Также Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Он отметил, что за время СВО 99 десантников стали Героями России.

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