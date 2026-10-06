«С честью приступаю к исполнению долга»: бывший депутат Госдумы отправился на СВО

Бывший депутат Госдумы заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО

Бывший депутат Государственной Думы VIII созыва Михаил Романов подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону проведения СВО. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«С честью приступаю к исполнению воинского долга в зоне специальной военной операции», — заявил он.

Михаил Романов отметил, что является офицером запаса Вооруженных сил РФ.

По словам бывшего парламентария, десятилетний опыт работы в Государственной Думе может пригодиться ему при выполнении воинского долга. Он также подчеркнул, что намерен сделать все от него зависящее, чтобы не подвести жителей Санкт-Петербурга и внести свой вклад в достижение победы.

Романов представлял Санкт-Петербург в Госдуме два созыва. В 2026 году он пытался избраться на новый срок, однако на праймериз «Единой России» по 211-му округу проиграл Михаилу Рахлину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в зоне СВО погиб бывший помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского Александр Сафонов, запомнившийся миллионам россиян по мему «Сафонов! Оплатить!».

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