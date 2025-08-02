«Никто, кроме нас»: Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 946 0

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Президент отметил мужество бойцов и их вклад в специальную военную операцию.

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что за прошедшие десятилетия десантники вписали множество героических страниц в историю Родины. Он отметил их мужество, силу духа и верность присяге.

«Ваше мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу. Эти качества в полной мере отражает ваш мощный девиз — „Никто, кроме нас“. На него равнялись все, кто служил в ВДВ», — говорится в заявлении президента.

Особую благодарность Путин выразил ветеранам Великой Отечественной войны, отметив их участие в смелых боевых операциях. Российский лидер также обратил внимание на вклад нынешнего поколения десантников, которые продолжают традиции своих предшественников и проявляют себя в ходе специальной военной операции (СВО).

«Уверен, что вы и впредь будете вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи Вооруженных сил России, в обеспечение обороноспособности и безопасности страны», — заключил Путин.

Воздушно-десантные войска были созданы 2 августа 1930 года и считаются одним из самых боеспособных родов войск России. В этом году ВДВ отмечают 95-летие со дня образования.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил «Золотые Звезды» отличившимся в ходе СВО военнослужащим.

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