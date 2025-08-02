По пути следования в Крым и обратно задерживаются 14 поездов

На железнодорожных маршрутах, ведущих в Крым и обратно, задерживаются 14 поездов «Таврия». Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).

Девять составов прибывают в Крым с опозданием, еще пять поездов отправляются из республики. По состоянию на 10:00 по московскому времени задержки составляют от получаса до шести с половиной часов. Также отмечается, что данные по интервалам могут быть скорректированы.

«Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров», — заявили в ГСЭ.

В этот же день информационный центр, отслеживающий обстановку на Крымском мосту, сообщил, что к 10:00 по московскому времени в общей очереди на проезд с обеих сторон находятся 2705 автомобилей. Со стороны Тамани на ручной досмотр в ожидании находятся 1790 машин. Примерное время ожидания составляет около четырех часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что грузовой поезд сошел с рельсов в Челябинской области.

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