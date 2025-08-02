Умер актер из фильма «Вторжение» Виктор Бутов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Он также известен по ролям в картинах «Битва трех королей» и «Голубые молнии».

Ушел из жизни актер Виктор Бутов, известный по роли в фильме «Вторжение»

Фото: Кадр из к/ф «Вторжение», реж. Виллен Новак, 1981 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 73-м году жизни умер советский и российский актер Виктор Бутов. О его смерти стало известно 2 августа, соответствующие данные опубликованы на портале kino-teatr.ru. Причина кончины артиста не уточняются.

Бутов родился 21 апреля 1953 года во Владимирской области. Окончил ГИТИС, после чего начал карьеру в Тбилисском ТЮЗе. С 1976 года он служил в Московском областном театре юного зрителя, а в 1991 году стал инициатором создания первого частного театра в СССР — «Приват театра».

Виктор Бутов дебютировал в кино в мелодраме «Если это не любовь, то что же?», где играл вместе со Спартаком Мишулиным и Еленой Соловей. Его фильмография также включает такие картины, как «Побег из тюрьмы», «Голубые молнии», «Вторжение» и «Битва трех королей». Также он появлялся в известных телесериалах, включая «Паутина» и «Безмолвный свидетель».

Зрители запомнили его не только как киноактера, но и как активного участника театральной жизни страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
14:57
Вице-президент США Вэнс признался в одержимости темой НЛО
14:49
Армения в третий раз подряд проведет совместные военные учения с США
14:46
Умер актер из фильма «Вторжение» Виктор Бутов
14:39
Подаренный Путину северный олененок вырос и окреп
14:20
Суд признал ничтожным договор о правах Разина на песни «Ласкового мая»

Сейчас читают

«Никто, кроме нас»: Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Семейная пара из Петербурга сожгла тело новорожденного ребенка в бочке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс