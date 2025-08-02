Ученые назвали главные факторы разрушения речных дельт по всему миру

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Nature Climate Change: названы 10 причин разрушения речных дельт по всему миру

Ученые назвали 10 причин разрушения речных дельт по всему миру

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Специалисты выявили десять основных причин.

Ученые из Великобритании и Нидерландов провели масштабное исследование и назвали десять основных причин, которые вызывают разрушение речных дельт по всему миру. Выводы специалистов были опубликованы в научном журнале Nature Climate Change.

К числу наиболее опасных факторов исследователи отнесли: подъем уровня моря, активную вырубку лесов, урбанизацию, строительство дамб и плотин, чрезмерный забор подземных вод, проседание почвы, добычу полезных ископаемых, возведение берегозащитных сооружений и интенсивное развитие сельского хозяйства.

Наибольшую тревогу вызывают дельты таких рек, как Нил, Ганг, Меконг и Рейн. Эти экосистемы играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия и обеспечении продовольственной безопасности для миллионов людей. Однако сегодня они находятся под угрозой полного исчезновения.

Авторы исследования подчеркивают, что для сохранения дельт необходим системный и международный подход, который будет включать экологические, экономические и социальные меры. Только комплексные действия смогут предотвратить катастрофические последствия для будущих поколений.

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