Захарова прокомментировала новый доклад ООН стихотворением Маяковского

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 69 0

Как заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, почти никто не читает их отчеты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о новом докладе ООН. Если точнее — прокомментировала данные о том, что их никто не читает, стихотворением Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся».

«Точно как у Маяковского в бессмертном «Прозаседавшиеся»: «С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!» — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова обратила внимание на стремление НАТО укрепиться на Южном Кавказе. По ее утверждению, Запад не заинтересован в равноправном взаимодействии с государствами на постсоветском пространстве. Главной целью остается получение выгод за счет ресурсов региона, создание конфликтов между соседними странами и формирование новых зон напряженности. Такая линия поведения напоминает подход «колонизаторов и угнетателей».

Дипломат также выразила уверенность, что Армения и Азербайджан должны понимать риски, связанные с активным сближением с НАТО. По ее словам, такой курс почти неизбежно приводит к росту военной напряженности и подрыву стабильности в регионе.

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