Умерла советская писательница Ира Лембер

На 100-м году жизни скончалась советская и эстонская писательница Ира Лембер, поэтесса и автор песен. О печальной новости сообщил ERR*.

Ира Лембер родилась в 1926 году в Таллине. Широкую известность она получила благодаря своим произведениям для детей и подростков. Публиковаться начала в 1960-х годах, а в 1984 году вступила в Союз писателей Эстонской ССР.

Наиболее известная русскоязычной аудитории книга Лембер — повесть «Лишь бы ничего не случилось», вышедшая в 1988 году. По ее мотивам на Всесоюзном радио был создан одноименный радиоспектакль.

Также Лембер участвовала в коллективном сборнике «Марью пишет сочинение», опубликованном в 1978 году издательством «Детская литература». Произведение стало настоящей классикой, рассказы о пионерах покорили сердца юных читателей СССР.

Среди других ее работ — повести «Янну» и «Золотой калейдоскоп», автобиографическая проза, мемуары «Актер поневоле» и многие другие книги, в которых автор тонко передавала атмосферу эпохи и человеческие судьбы.

Ира Лембер оставила яркий след в истории советской детской литературы, и ее творчество продолжает жить в памяти читателей.

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