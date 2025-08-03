За ночь силы ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА над территорией России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 12 0

Атаки подверглись Курск, Брянск, Крым другие регионы.

За ночь силы ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника над территорией России

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 93 украинских дрона над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, противник — Вооруженные силы Украины (ВСУ) — осуществлял атаку с 2 августа 23:30 до 3 августа 5:00. За это время 60 беспилотников были перехвачены и ликвидированы над акваторией Черного моря. Еще 18 дронов ВСУ пытались навредить инфраструктуре Воронежской области. Они также были уничтожены.

Кроме того, ПВО России сбили семь украинских БПЛА над Белгородской областью, три — над Брянской областью, два — над Курской областью и по одному — над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область погиб один мирный житель. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, скончался человек, который был охранником на одном из предприятий.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:33
За ночь силы ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА над территорией России
9:02
Московский суд отменил заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой*
8:41
На границе Эстонии с Россией установили железные ворота и выдвижные барьеры
8:19
«Нереалистичные предположения»: Орбан призвал Европу забыть миф о российской угрозе
7:59
В Конгрессе США потребовали прекратить финансирование Украины
7:41
«А если мы больше не увидимся?» — Кушанашвили ответил на «неуважение» со стороны Галустяна

Сейчас читают

«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс