За ночь силы ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА над территорией России

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 93 украинских дрона над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, противник — Вооруженные силы Украины (ВСУ) — осуществлял атаку с 2 августа 23:30 до 3 августа 5:00. За это время 60 беспилотников были перехвачены и ликвидированы над акваторией Черного моря. Еще 18 дронов ВСУ пытались навредить инфраструктуре Воронежской области. Они также были уничтожены.

Кроме того, ПВО России сбили семь украинских БПЛА над Белгородской областью, три — над Брянской областью, два — над Курской областью и по одному — над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область погиб один мирный житель. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, скончался человек, который был охранником на одном из предприятий.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

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