В России появится новый праздник — День артиста

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 21 0

Его, возможно, будут отмечать 17 января.

В России появится новый праздник — День артиста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России появится новый профессиональный праздник — День артиста. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Минкультуры России принять в 6-месячный срок нормативный правовой акт об установлении профессионального праздника — День артиста», — говорится в документе, который Мишустин подписал 28 июля.

Предполагается, что новый праздник будут отмечать 17 января. Дата выбрана неслучайно. В этот день родился один из основателей Московского Художественного театра (ныне — МХТ имени Чехова. — Прим.ред.), а также создатель системы актерского мастерства Константин Станиславский.

Вероятнее всего, День артиста будут отмечать не только актеры театра и кино, но и музыканты.

Инициатор установления нового праздника — председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Именно он меньше года назад обратился с этой просьбой к руководству страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:38
В России появится новый праздник — День артиста
12:06
«Случилась травма»: Юрию Антонову потребовалась помощь врачей
11:48
Подросток задержан за теракт на посту полиции в Санкт-Петербурге
11:17
В аэропорту Пулково задержано более 30 рейсов
11:04
Застрял на Фонтанке: кота Маркиза достали из щели между гранитными плитами
10:29
В рваной одежде и странной позе: Глюкоза снова «сорвалась с цепи»

Сейчас читают

Застрял на Фонтанке: кота Маркиза достали из щели между гранитными плитами
«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс