В России появится новый профессиональный праздник — День артиста. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Минкультуры России принять в 6-месячный срок нормативный правовой акт об установлении профессионального праздника — День артиста», — говорится в документе, который Мишустин подписал 28 июля.

Предполагается, что новый праздник будут отмечать 17 января. Дата выбрана неслучайно. В этот день родился один из основателей Московского Художественного театра (ныне — МХТ имени Чехова. — Прим.ред.), а также создатель системы актерского мастерства Константин Станиславский.

Вероятнее всего, День артиста будут отмечать не только актеры театра и кино, но и музыканты.

Инициатор установления нового праздника — председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Именно он меньше года назад обратился с этой просьбой к руководству страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ.

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