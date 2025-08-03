На Украине объявили эвакуацию мирных жителей Херсона

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Сальдо: на Украине объявили эвакуацию мирных жителей Херсона

На Украине объявили эвакуацию мирных жителей Херсона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Биятов

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Карантинный остров стал военной базой ВСУ.

В Незалежной объявили эвакуацию мирных жителей с микрорайона Карантинный остров (известного также как «Корабел») в Херсоне. Причиной названо превращение этого района в военную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, на крышах жилых домов размещены операторы дронов и корректировщики огня, из дворов школ ведется минометный обстрел левобережья Днепра, а в помещениях судостроительных заводов хранится военная техника и боеприпасы. Из-за этого район стал крайне опасным для проживания мирного населения.

Губернатор призвал жителей срочно покинуть этот микрорайон как ради собственной безопасности, так и для того, чтобы российским военным могли провести эффективную операцию против киевского режима.

Кроме того, в Херсоне на 2 августа произошло отключение электричества после взрывов, а также сообщается о повреждении моста, что осложняет логистику и подвоз продовольствия к району.

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