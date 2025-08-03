Прямое авиасообщение: из Петербурга в Геленджик вылетел первый рейс

Полет до южного города займет около четырех с половиной часов.

Из петербургского аэропорта Пулково сегодня отправился первый рейс в новый воздушный порт Геленджика. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и популярным курортом Черноморья теперь будет осуществляться трижды в неделю, по средам, субботам и воскресеньям.

Полет до южного города займет около четырех с половиной часов. Новый маршрут уже вызвал интерес у путешественников — особенно в разгар туристического сезона.

Аэропорт Геленджика после масштабной реконструкции начал принимать рейсы в 2025 году, и рейс из Петербурга стал одним из первых регулярных направлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как новый аэропорт Геленджика принял первый рейс. 18 июля новый аэропорт Геленджика встретил первый рейс из Москвы. Самолет, выполнивший перелет, был оформлен в стиле гжель.

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