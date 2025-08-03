«Истощен»: спасенному с набережной Фонтанки коту оказывают помощь в ветклинике

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 29 0

Спасенному с набережной Фонтанки коту оказывают помощь в ветклинике

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он семь дней сидел в щели между гранитными плитами.

Кота Маркиза привезли в ветеринарную клинику для осмотра и медицинской помощи, так как у него повреждена лапа. Ранее утром его спасли с набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

«Котик очень сильно истощен. Вес еле превышает 2,5 килограмма, побит многочисленными драками, одну из кровоточащих ран прооперировали успешно», — рассказал в беседе с 5-tv.ru руководитель направления службы спасения животных «Экстремум» Леонид Лунев.

Как поделился собеседник, после оказанной помощи Маркиз будет отправлен на передержку. Коту пришлось ввести успокоительный препарат, чтобы ветеринары смогли провести все необходимые процедуры.

Сегодня утром кота Маркиза спасли после его семидневного пребывания в щели между гранитными плитами набережной. Предполагается, что животное упало в реку, выбралось из воды и спряталось в отверстии облицовки. В операции по вызволению Маркиза участвовали спасатели, волонтеры и местные жители.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры со спасательной миссии кота.

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