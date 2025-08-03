В Германии предложили отменить пособия по безработице для украинских беженцев

В Германии разгорелась новая политическая дискуссия по вопросу поддержки украинских беженцев. Лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер предложил полностью отменить выплаты по безработице для прибывших из Украины. Об этом 3 августа сообщила газета Tagesspiegel.

«Необходимо сделать так, чтобы все, кто приехал или приедет с Украины, больше не получали выплаты по безработице», — заявил Зедер.

Он подчеркнул, что планирует вынести этот вопрос на обсуждение с представителями правящей коалиции, поскольку, по его мнению, государственная поддержка слишком велика, а трудовая вовлеченность — недостаточная.

Согласно официальным данным министерства социальных дел ФРГ, в 2024 году расходы на выплату пособий украинским беженцам достигли 6,3 миллиардов евро.

Инициатива Зедера уже вызвала волну обсуждений в политических и общественных кругах. Вопрос возможного сокращения соцподдержки затрагивает десятки тысяч человек и может повлиять на дальнейшую политику ФРГ в отношении переселенцев.

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