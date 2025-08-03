В Германии предложили отменить пособия по безработице для украинских беженцев

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

В 2024 году расходы на выплаты переселенцам достигли 6,3 миллиардов евро.

В Германии предложили отменить пособия по безработице для украинских беженцев

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vitalii Kliuiev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Германии разгорелась новая политическая дискуссия по вопросу поддержки украинских беженцев. Лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер предложил полностью отменить выплаты по безработице для прибывших из Украины. Об этом 3 августа сообщила газета Tagesspiegel.

«Необходимо сделать так, чтобы все, кто приехал или приедет с Украины, больше не получали выплаты по безработице», — заявил Зедер.

Он подчеркнул, что планирует вынести этот вопрос на обсуждение с представителями правящей коалиции, поскольку, по его мнению, государственная поддержка слишком велика, а трудовая вовлеченность — недостаточная.

Согласно официальным данным министерства социальных дел ФРГ, в 2024 году расходы на выплату пособий украинским беженцам достигли 6,3 миллиардов евро.

Инициатива Зедера уже вызвала волну обсуждений в политических и общественных кругах. Вопрос возможного сокращения соцподдержки затрагивает десятки тысяч человек и может повлиять на дальнейшую политику ФРГ в отношении переселенцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:54
В Николаевской области люди с трубами и битами атаковали сотрудников ТЦК
18:38
«Я в шоке»: Гуф прокомментировал продажу музыкального альбома «Город дорог»
18:22
В Германии предложили отменить пособия по безработице для украинских беженцев
18:07
Рособрнадзор развеял слухи об аномальном количестве стобалльников на ЕГЭ
17:51
Вторжение инопланетян? 3I/ATLAS может стать предсказанием физика Хокинга об НЛО
17:35
Во время стрельбы на стоянке в Новосибирской области погиб один человек

Сейчас читают

Российские бойцы поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс