В Сочи задержали троих молодых людей за съемку видео на фоне горящей нефтебазы

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих молодых людей, которые записали видеоролик на фоне горящей нефтебазы в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, личность всех участников видео была оперативно установлена. Совместно с полицейскими федеральной территории «Сириус» сотрудники УВД по городу Сочи задержали фигурантов ролика. Выяснилось, что все трое приехали в регион из Нижнего Тагила.

В отношении девушки, которая занималась съемкой, составлен административный протокол. В настоящий момент материалы переданы в компетентные органы, проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом инциденте в Сочи. Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в момент, когда в здании проходило детское занятие. Злоумышленник подъехал к религиозному учреждению на такси, угрожал охраннику и забрасывал строение камнями. По данным полиции, никаких лозунгов он не выкрикивал, однако фиксировал свои действия на телефон. Мужчина был задержан, его личность установлена.

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