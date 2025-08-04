Побег от неолиберализма: граждане из недружественных стран рвутся в Россию

Эфирная новость 20 0

Граждане западных стран стремятся переехать в Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Только за июнь за специальной визой обратились более 1000 человек.

Наша страна привлекает все больше людей из-за рубежа, даже из недружественных государств. И многие даже решают навсегда переехать в Россию.

Как пишет швейцарская пресса, количество переехавших людей, несогласных с неолиберальной идеологией, просто поражает. За один только июнь, по данным МВД, за специальной визой обратились свыше 1000 человек. Даже несмотря на огромное количество антироссийских санкций, которые только усложняют переезд. Например, трудности возникают с перелетом и с переводом средств в нашу страну.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
«Локомотив» выиграл Международный кубок по пляжному футболу
13:32
Шансов получить компенсацию за дефекты в новостройках в РФ станет больше
13:23
Военный суд рассматривает дело о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме
13:21
Побег от неолиберализма: граждане из недружественных стран рвутся в Россию
13:16
Вода с неба и на земле: река вышла из берегов в Туапсинском районе
13:12
ВС РФ продолжают наступление на Красноармейском направлении

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс