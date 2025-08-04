«Голова давила на глаза»: невестка Валерии попала в больницу

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 39 0

Невестка Валерии Лиана Шульгина получила ушиб, упав со стула

«Голова давила на глаза»: невестка Валерии попала в больницу

Фото: Instagram*/lianashulginaa

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Скорую помощь вызвал муж девушки Арсений Шульгин.

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина получила ушиб, упав со стула. Пришлось даже вызвать скорую, так как девушка почувствовала себя очень плохо. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото, видео: Instagram*/lianashulginaa; Telegram/Телеграм-канал Лианы Шульгиной; lianashulginaa; 5-tv.ru

Инцидент, как отмечает Лиана, произошел, когда она пыталась поправить штору на двери. Она встала на стул, а тот начал качаться после чего девушка упала, ударившись подбородком. Удар вызвал сильную головную боль, шум в ушах и тошноту.

«Головная боль ушла, сильно заболел подбородок. Я его пощупала, вроде нет никакого перелома, челюсть шевелится. Через 15 минут меня стало сильно тошнить, голова сильно давила на глаза. Я не могла полностью открыть глаза от сильного давления», — рассказала знаменитость.

Муж Лианы, Арсений Шульгин, вызвал скорую помощь. Врачи осмотрели девушку и провели необходимые исследования. Они диагностировали серьезный ушиб и исключили серьезные осложнения. Специалисты назначили ей обезболивающие препараты и рекомендовали постельный режим в течение недели.

Лиана и Арсений связали себя узами брака 28 августа 2020 года. В начале 2021-го у них родилась дочь Селин. В ноябре 2024 они сообщили, что ждут второго ребенка, и 23 апреля 2025 года на свет появился мальчик Мирон — имя для него супруги выбрали задолго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лиана Шульгина жалеет о сделанной в молодости татуировке.

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