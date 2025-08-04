Кто есть кто: примерившую новый образ Алсу перепутали с Самойловой
Оксана Самойлова и Алсу вышли в свет в максимально похожих образах
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Певица поиронизировала над тем, что они с супругой Джигана оделись и накрасились практически идентично.
Певица Алсу и блогер Оксана Самойлова предстали в настолько похожих образах, что их сложно отличить друг от друга, пишет 7Дней.ru.
После развода Алсу, похоже, решила отойти от прежнего образа и зажить полной светской жизнью. Артистка стала все чаще появляться на публичных мероприятиях, недавний юбилей рэпера Джигана — лишнее тому подтверждение. На вечеринке она была замечена в компании супруги артиста, Оксаны Самойловой, с которой устроила жаркие танцы.
Фанатов особенно удивило то, насколько похожими оказались две знаменитости. Обе выбрали кожаные облегающие брюки, черные топы, а их прически и макияж буквально копировали друг друга. Сама Алсу не упустила возможности пошутить.
«Это Самойлова или Алсу, Алсу или Самойлова — все на одно лицо?», — подписала певица видео в социальных сетях.
Однако за этим юмором вновь всплыли старые разговоры об операциях. Алсу неоднократно подозревали в блефаропластике и ринопластике. На этот раз певица решила расставить все точки над «и» — в сторис она показала лицо без фильтров и макияжа, чтобы опровергнуть слухи.
«Сейчас я страшная, без фильтров… Посмотри на мои веки — где тут шов? А нос? Неужели вы думаете, я бы оставила эту горбинку?» — эмоционально заявила артистка, подчеркивая свою естественность.
Так или иначе, новый публичный образ Алсу и активное участие в светской жизни привлекают внимание и вызывают споры: то ли она расцвела после развода, то ли решила примерить на себя чужой стиль.
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