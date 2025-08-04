Российские войска нанесли удар по военным аэродромам ВСУ

Российские войска нанесли удар по военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военнослужащие России провели групповой удар по инфраструктуре военных аэродромов украинских боевиков. ВС РФ применили аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности.

В Минобороны сообщили, что удар был нанесен с высокой точностью, и все назначенные объекты были поражены. Российские войска достигли поставленных целей в ходе данной атаки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силы ПВО уничтожили три воздушные цели в акватории Севастополя.

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