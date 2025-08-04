Трюк не удался: суд отказал в удовлетворении иска иллюзиониста к Люсе Чеботиной

Фокусник не получил оплату за свою работу над сольным концертом артистки.

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска иллюзиониста Александра Наумова к певице Люсе Чеботиной на 1,7 миллиона рублей, а также в удовлетворении встречного иска артистки на 900 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

По словам фокусника, он подготовил серию трюков для сольного концерта исполнительницы хита «Солнце Монако», однако деньги за свою работу так и не получил.

«Не переживай, мы все используем, все оплатим — так мне говорили. А в итоге никто ничего не оплатил», — заявил Наумов в суде.

На заключительной репетиции, как утверждает Александр, мать Чеботиной говорила, что ее все устраивает. В день концерта иллюзионист напомнил о расчете, но получил довольно расплывчатый ответ.

«Я написал: «Анна, извините, нам надо рассчитаться, закиньте хотя бы половину», — уточнил Наумов.

На это мать популярной певицы ответила, мол, почему он не сказал об оплате на финальном прогоне шоу, тогда она бы сразу ему перевела деньги. После этого диалога, денежные средства на счет фокусника не поступили.

Позже выяснилось, что фокусами Наумова осталась недовольна сама артистка. Поэтому она потребовала вернуть ей 900 тысяч рублей. Это аванс за работу, которую певица считает некачественной.

Чеботина пояснила, что частью ее шоу должны были стать восемь трюков, подготовленные Наумовым, однако выполнить удалось всего два, и те с ошибками. В первом случае, как утверждает артистка, голубь остался у нее в руке, а во втором — не сработал один из спецэффектов.

Александр же считает, что его вины в этом нет. По словам иллюзиониста, технические неполадки — вина площадки и самой певицы. А в ситуации с голубем, по версии Наумова, Чеботина просто побоялась отпускать птицу.

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