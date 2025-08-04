«Хотелось быть как Оксана Самойлова»: Ида Галич выписалась из роддома

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Галич: при выписке из роддома женщины обычно не выглядят как Оксана Самойлова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Telegram/IdaGalich/GALICH_onok; 5-tv.ru

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Подписчица указала на недостатки тела блогера после появления на свет второго ребенка.

Блогер Ида Галич едва выписалась из роддома, как бдительные подписчики указали ей, что у нее все еще есть живот. Однако молодая мама не растерялась и иронично ответила, что так выглядит тело обычной женщины, и не всем суждено быть Оксаной Самойловой.

На днях Галич родила второго ребенка от своего избранника, бизнесмена Олега Ледвича. Опубликовав милое видео с выписки, блогер получила от подписчицы «комплимент».

«Животик еще остался», — прокомментировала поклонница творчества Галич по имени Ирина.

Ида решила напомнить женщинам, что это нормально не быть в форме сразу после родов.

«Слава Богу, есть Иринка. Я думала, это пресс в зеркале отражается на шестой день после родов! П. С. Ничего не меняется. Мне бы очень хотелось после родов быть, как Оксана Самойлова, но обычная женщина выглядит примерно так», — ответила блогер.

Также Галич рассказал, что выписать ее и новорожденную дочь должны были раньше. Но у звездной мамы поднялась температура, поэтому ее оставили на дополнительные обследования. Ида не потеряла оптимизма несмотря на то, что хотела поскорее вернуться домой. Она отметила, что все делается к лучшему.

От первого брака с блогером Аланом Басиевым у Иды Галич есть 5-летний сын Леон. У нового возлюбленного Олега Лендвича также есть ребенок от прошлых отношений — 9-летняя дочь Анна. Сейчас пара стала родителями общей дочери.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Галич рассказала о сложностях вторых родов.

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