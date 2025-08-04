Названа причина смерти режиссера Эльдара Шенгелая

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Ранее народный артист СССР скончался дома в Тбилиси на 93-м году жизни.

Названа причина смерти режиссера Эльдара Шенгелая

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Грузинский кинорежиссер и народный артист СССР Эльдар Шенгелая умер из-за остановки сердца. Об этом сообщила его коллега и бывший художественный руководитель театра Кети Долидзе в беседе с ТАСС.

Она рассказала, что Шенгелая в последнее время часто болел и около года не появлялся на публике. Режиссер скончался дома в Тбилиси на 93-м году жизни.

Эльдар Шенгелая родился 26 января 1933 года. В 1958 году окончил режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Сергея Юткевича. Сначала работал на киностудии «Мосфильм», а с 1960 года стал режиссером киностудии «Грузия-фильм».

За свою карьеру он снял более десяти фильмов, среди них такие как «Белый караван», «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Мачеха Саманишвили» и «Голубые горы, или Неправдоподобная история». Некоторые из его работ получили призы Всесоюзного кинофестиваля и Государственную премию СССР.

В 1988 году Шенгелая был удостоен звания народного артиста СССР. За вклад в кинематограф он также получил множество государственных наград. Его творчество оставило значимый след в советском и грузинском киноискусстве.

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