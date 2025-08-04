Главное — уверенность? Психолог раскрыла секрет привлекательности

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Психолог Турлаева: главное во внешней привлекательности — гармония с собой

Психолог раскрыла секрет привлекательности

Фото: 5-tv.ru

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Зажатому человеку необходимо прорабатывать свои эмоции.

Основа внешней привлекательности — гармония внутри. Таким мнением с Газета.ру поделилась клинический психолог и EMDR-терапевт Надежда Турлаева.

Врач пояснила, что если человек испытывает тревогу или подавленность, то это сразу чувствуется, ведь нервная система передает настроение через осанку, мимику и голос. Ни идеальный макияж, ни прическа, ни строгий деловой костюм не помогут скрыть волнение и страх.

«Уверенность не создается снаружи — она появляется, когда ты слышишь себя внутри. Это не про мантры перед зеркалом, а про искренний внутренний контакт: «я принимаю себя, даже если я сейчас уязвима», — сказала Надежда Турлаева.

Поэтому всегда важно оставаться в гармонии с собой. А она выражается в способности быть в контакте с собственными эмоциями.

Психолог обратила внимание на то, что, когда психика человека зажата, лицо становится просто «маской».

«Напряжение в челюсти, застывшая улыбка, приподнятые брови — это сигналы внутреннего контроля, тревоги, желания понравиться», — сказала Турлаева.

Если такой человек начнет прорабатывать свои эмоции, то у него появится свобода в теле и живой взгляд. Все это сделает его внешне привлекательным.

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