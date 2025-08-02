Психолог объяснила, почему Андрей Григорьев-Апполонов не хочет жениться

У артиста за плечами два болезненных развода.

Клинический психолог Марианна Абравитова считает, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов не хочет больше жениться по нескольким причинам, одна из которых — он настрадался в предыдущих отношениях. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru эксперт поделилась на премьере фильма «Девка-баба: Кукла-чародейка».

Не так давно стало известно о том, что 55-летний артист встретил новую любовь после болезненного развода. Всего за плечами музыканта два брака. Обе супруги ушли от него к баскетболистам. В одном из интервью Григорьев-Апполонов заявил, что в ЗАГС он больше никогда не пойдет.

«Он настрадался. У него реально эксклюзивный опыт в этом отношении», — отметила специалист.

При этом психолог уверена, что если артист все же встретил девушку, с которой реально захочет построить семью, то непременно снова переступит порог ЗАГСА.

«Я думаю, та пассия, с которой он сейчас состоит в отношениях, не дотягивает до звания жены, поэтому так все и происходит. И сколько бы он не говорил о том, что завязал, потому что от него жены уходили к баскетболистам. Дело совсем не в этом», — добавила Абравитова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки International» решил больше не вступать в брак.

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