«Не должны подчиняться доллару»: Лула да Силва о создании альтернативной валюты

Президент Бразилии стремится обеспечить экономическую независимость страны в ответ на введение Трампом тарифов в размере 50%.

Бразилия не должна подчиняться доллару и быть зависимой от США. Государству нужна отдельная, альтернативная валюта, чтобы вести торговые сделки. Об этом в штаб-квартире Партии трудящихся заявил президент страны Лула да Силва.

«Как может страна, которую еще вчера считали „банановой республикой“, теперь выходить вперед и говорить твердо: нам нужна торговая валюта, чтобы не зависеть полностью от доллара? Как может страна осмелиться бросить вызов — ну, вы понимаете — великой державе? А мы не хотим бросать вызов. Мы просто хотим сказать: дайте дорогу, дайте пройти», — высказался он.

Такая реакция вызвана новыми пошлинами администрации президента США Дональда Трампа. По словам бразильского лидера, они являются экономической санкцией против его страны. Сейчас тариф на товары, установленный Белым домом, составляет 50%.

«Но мы хотим, чтобы уважали и нас — за наш масштаб. У нас есть экономические интересы. У нас есть стратегические интересы. Мы хотим расти. Мы не „банановая республика“. Превращать политический вопрос в экономические санкции против нас — недопустимо», — поделился Лула да Силва.

По его словам, в волнении за состояние экономики Бразилии он не станет забывать о важности дипломатических отношений с США, которые длятся уже 201 год. Однако, как отметил президент, несмотря на важность межгосударственных связей, он не намерен отказываться от идеи создания альтернативной валюты для международной торговли.

«Мне не нужно оставаться в подчинении у доллара. И я говорю это не впервые — в 2004 году мы уже делали это с Аргентиной», — подвел черту бразильский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в отношении более 60 стран и ЕС.

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