Израиль планирует полную оккупацию сектора Газа

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

N12: Израиль собирается полностью занять сектор Газа

Израиль планирует полную оккупацию сектора Газа

Фото: Reuters/Stringer

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Решение принял премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Израиль собирается полностью занять сектор Газа. Об этом сообщили источники N12. Решение по полной оккупации принял премьер-министр Биньямин Нетаньяху при поддержке кабинета министров.

Как рассказал высокопоставленный представитель, близкий к руководству, в интервью Ynet, сказал, что «жребий брошен». Страна готовится взять под полный контроль всю территорию сектора Газа, включая районы, где удерживаются заложники.

На данный момент Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует около 75% территории. Согласно новому плану, военные должны распространить свой контроль на всю область.

Однако в ЦАХАЛ высказывают серьезные опасения: по их оценкам, зачистка инфраструктуры ХАМАС может занять годы, а также значительно увеличится риск для жизни заложников, что делает операцию крайне сложной и опасной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сектор Газа было доставлено 136 поддонов с гуманитарной помощью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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