Конфетки с тлей: как понять, что в вашей еде есть насекомые

Полкило букашек — именно столько в среднем человек съедает за год вместе с привычными продуктами.

Ежегодно человек съедает примерно 500 граммов насекомых, сам того не подозревая. Частицы букашек-таракашек попадают в организм с конфетами, макаронными изделиями, хлебом, мясными продуктами и даже жевательной резинкой! Опасна ли эта «добавка» и как определить, есть ли она в тарелке прямо сейчас, журналистам aif.ru рассказала ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета Александра Кожевникова.

Полгода назад Европейская комиссия (ЕК) официально разрешила добавлять в продукты питания порошок из саранчи, сверчков и личинок жуков. В России это пока запрещено, но частички насекомых и продуктов их жизнедеятельности жители страны уже едят, так как они присутствуют в натуральных красителях. Таких, как смола шеллак, ее обычно обозначают как добавку Е-904. Она производится из выделений лаковых червецов.

Шеллаком обрабатывают овощи и фрукты, его также активно используют кондитерские производства. Смола есть в конфетах, леденцах и жвачке. Она дешевая, глянцевая и прозрачная, твердая и экологичная. И сладости блестят, и природа не страдает. Однако белки насекомых в составе шеллака могут вызывать у некоторых людей аллергические реакции, отеки и зуд. Кроме того, некоторые производители растворяют его в метаноле или щелочи, и следы этих веществ остаются на сладкой глазури.

Кармин (Е-120) добывается из панцирей кошенильной тли. Он придает пище красный цвет, а потому есть и в конфетах, и в мясных продуктах, и в кетчупе, и в газировке, и в декоративной косметике. Альтернативой являются красители из томатов или свеклы (Е160d и Е162), но они не такие яркие и выцветают на солнце, а потому не самые популярные. А кармин при этом может спровоцировать анафилактический шок.

В еде можно обнаружить муху черную львинку, в которой в десять раз больше белка, чем в сое. Но пока риски перевешивают соблазн кормить людей насекомыми. Хитин, из которого состоит экзоскелет разных букашек, не переваривается, что может навредить желудочно-кишечному тракту. А еще есть риск съесть сальмонеллу и паразитов с мучным червем, например. Если у вас аллергия на ракообразных, пылевых клещей и насекомых, внимательнее изучайте состав и маркировки на упаковках.

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