Как не пропустить депрессию у школьника перед 1 сентября: советы психолога

Новый учебный год может стать сильным стрессом для детей.

С приближением 1 сентября многие родители заняты сборами в школу, забывая о самом важном — об эмоциональном состоянии ребенка. Об этом изданию URA.RU рассказала психолог Полина Зелексон. Новый учебный год может стать сильным стрессом и даже спровоцировать депрессию, особенно у подростков.

Специалист уточняет, что говорить об «осенней депрессии» некорректно. Причина чаще в травмирующих событиях, а не во времени года. Потеря близкого, конфликты со сверстниками или резкие перемены в жизни могут запустить у ребенка психологический срыв.

«Говорить именно про осеннюю депрессию — не совсем корректно. Это происходит в рамках стереотипа о сезонности заболевания. И связывать депрессию со временем года — это ненаучный взгляд. Действительно, сейчас диагностируют очень высокий уровень депрессивных состояний у подростков, но говорить, что это связано напрямую с началом учебного года, не стоит», — подчеркивает Полина Зелексон.

Также психолог рассказала об основных признаках депрессии у школьников:

Потеря аппетита или, наоборот, переедание;

Проблемы со сном — бессонница или чрезмерная сонливость;

Снижение интереса к радостным событиям;

Уход в виртуальный мир и чрезмерная зависимость от игр.

Если подавленное настроение держится более двух недель, Зелексон советует обратиться к специалисту. Важно не обвинять ребенка и не игнорировать проблему — помощь взрослого и разговор с авторитетным человеком могут изменить ситуацию.

Психолог напоминает: обращение за помощью — это не слабость, а шаг к восстановлению. Поддержка и внимание — лучший способ помочь ребенку пройти через трудный период.

«Если ребенок категорически против идти к психологу и говорит, что с ним все в порядке, то хорошо будет, если с ним поговорит взрослый, который является для него авторитетом и которому он доверяет. Он должен объяснить подростку, что это нормально — обращаться за помощью к специалистам», — посоветовала Полина Зелексон.

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