Бой авиадебоширам: в России предлагают увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета

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В России предлагают увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Самое серьезное взыскание — за отказ выполнять законное распоряжение капитана воздушного судна.

В России хотят ужесточить наказание для авиадебоширов. В Думу внесут законопроект, по которому за курение на борту придется выложить не полторы тысячи, как сейчас, а уже пять тысяч. Мелкое хулиганство, то есть драка и порча имущества, обойдется уже в десять тысяч или 15 суток ареста.

А вот самый серьезный штраф — за отказ выполнять законное распоряжение капитана воздушного судна — 12 тысяч рублей. Как считают авторы изменений, мизерными штрафами нарушителей не испугать. Но есть один нюанс — хулиганят пассажиры на борту чаще всего пьяными, а человека в таком состоянии штраф и в 10, и 20 тысяч уже не остановит.

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