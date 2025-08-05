Бой авиадебоширам: в России предлагают увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета

Самое серьезное взыскание — за отказ выполнять законное распоряжение капитана воздушного судна.

В России хотят ужесточить наказание для авиадебоширов. В Думу внесут законопроект, по которому за курение на борту придется выложить не полторы тысячи, как сейчас, а уже пять тысяч. Мелкое хулиганство, то есть драка и порча имущества, обойдется уже в десять тысяч или 15 суток ареста.

А вот самый серьезный штраф — за отказ выполнять законное распоряжение капитана воздушного судна — 12 тысяч рублей. Как считают авторы изменений, мизерными штрафами нарушителей не испугать. Но есть один нюанс — хулиганят пассажиры на борту чаще всего пьяными, а человека в таком состоянии штраф и в 10, и 20 тысяч уже не остановит.