«Серьезные перебои»: в Румынии ввели режим ЧС из-за поставок загрязненной нефти

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 17 0

Из-за поставок загрязненной нефти из Азербайджана в Румынии ввели режим ЧС

«Серьезные перебои»: в Румынии ввели режим ЧС из-за поставок загрязненной нефти

Фото: www.globallookpress.com/Sina Schuldt

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Сырье прибыло в страну из Азербайджана.

Из-за поставки загрязненной азербайджанской нефти, министерство энергетики Румынии объявило режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

OMV Petrum с 16 по 18 июля приняла судно с азербайджанской сырой нефтью, которая оказалась загрязнена органическими хлоридами. Из-за этого компания отказалась от еще одной поставки размером 92 тысячи тонн. В итоге НПЗ Petrobazi остался без 184 тысяч тонн сырья.

Уведомив Европейскую комиссию, министерство энергетики Румынии выделило для предприятия 80 тысяч тонн сырой нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива, чтобы избежать перебоев с поставками на национальном уровне.

«Министерство энергетики уведомило Европейскую комиссию и объявило чрезвычайную ситуацию — кризисного уровня. Оно также разрешило выпуск аварийных запасов из запасов, созданных OMV Petrom, что обеспечило бесперебойную работу НПЗ и позволило избежать серьезных сбоев на национальном топливном рынке», — отмечается в пресс-релизе.

Несколько дней назад британская компания British Petroleum (BP) и итальянская Eni SpA обвинили Азербайджан в продаже загрязненной нефти. Испорченное сырье поставлялось по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД). Нефть оказалась загрязнена, попавшим в него топливом с органическими хлоридами, которое используется для увеличения добычи углеводорода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заместитель премьер-министра Румынии Драгош Анастасиу, который отвечал за государственные реформы, экстренно покинул свой пост.

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