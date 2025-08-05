«Восстановление энергии»: как провести август так, чтобы не пожалеть

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 24 0

Психолог Абравитова: в августе стоит выполнить все важные задачи заранее

«Восстановление энергии»: как провести август так, чтобы не пожалеть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

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Стоит выполнить все важные задачи компактно, а не растягивать на месяц.

В августе все важные дела стоит сделать заранее, чтобы потом не жалеть об «упущенном лете». Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова.

По мнению специалиста, для более гармоничного отдыха стоит правильно распределить нагрузку. Психолог советует выполнить все конкретные задачи заранее, не откладывая их на последнюю неделю. По ее мнению, лучше всего выделить по три дня в начале месяца и конце. Таким образом можно освободить себя от постоянного беспокойства о невыполненных делах. Абравитова считает, что все августовские задачи стоит решать компактно, а не растягивать на весь месяц.

«Попробуйте такой подход хотя бы раз, выделите несколько дней для решения всех задач, а остальное время посвятите отдыху, возможно захватив часть сентября. Лето дано нам для восстановления энергии — и только отдохнув по-настоящему, мы сможем продуктивно вернуться к работе и учебе», — рассказала психолог.

По мнению специалиста, в августе не стоит начинать ремонт, даже если он косметический, так как лето в нашем климате особенно ценно, чтобы тратить его на ремонтные работы. Психолог подчеркнула, что каждый теплый день стоит использовать для отдыха и восстановления сил.

Абравитова призвала не винить себя за «упущенное лето», а вместо этого выделить какое-то время на важные дела и, завершив их, перейти к отдыху. Такой подход, по мнению психолога, избавляет от постоянной тревоги и невроза. Также специалист призвала не переживать, если отпуск захватывает первые дни сентября.

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