Байкеры в Екатеринбурге устроили митинг из-за скандального ДТП с мотоциклисткой

В Екатеринбурге около двухсот байкеров устроили митинг, требуя реакции правоохранителей на резонансное ДТП с мотоциклисткой. Они считают, что водитель легкового авто намеренно сбил девушку, получившую тяжелые травмы. В деталях дела разбиралась корреспондент «Известий» Екатерина Шилова.

В поддержку Надежды Гугумберидзе вышли сотни байкеров: требуют справедливости. Девушка пострадала в тяжелой аварии, на Пермском тракте в нее влетела иномарка. За рулем был Алексей Гром, и он, как говорят байкеры, даже не пытался тормозить. После столкновения протащил Надежду по трассе еще полкилометра.

Близкие Надежды подозревают, что авария эта произошла неслучайно. По их словам, девушка после ДТП была в сознании и рассказала, что ее долго преследовал «желтый автомобиль». У мотоциклистки черепно-мозговая травма и открытый перелом голени. Смогут ли врачи сохранить ей ногу — пока неизвестно.

«Она периодически приходит в себя, но врачи ввели ее в медикаментозную кому, чтобы шока не было, боли не было, там адская боль. На мотоцикле она давно ездит, стаж огромный», — говорит сын пострадавшей Вадим Рязанов.

Байкеры уверены, Гром «навис» над Надеждой намеренно и сбил ее из ненависти к мотоциклистам. Байкеры теперь называют его «охотником на мотоциклистов».

«Резина у мотоцикла очень мягкая. И если бы она резко оттормаживалась перед ним, был бы след. Торможения не было — это раз. Следов его торможения не было — это два. Человек не пытался избежать ДТП», — говорят другие байкеры.

Кроме того, выясняется, что незадолго до этого Гром преследовал еще одного мотоциклиста, который сам говорит, что чудом не получил никаких травм.

«Он решил проучить, наверное. Дал газ, догнал. После того как было касание первое, он не останавливался, намеренно давил. Тащил метров 300. У меня физически не было возможности остановиться. У меня нет сомнений, что он это делает специально», — заявил мотоциклист.

Байкеры теперь называют его «охотником на мотоциклистов».

«Никакого самосуда, естественно, не предполагаем. Все должно происходить в рамках закона. Мы собираем деньги непосредственно на помощь Надежде. Сейчас мы готовим письма для того, чтобы это ни в коем случае не замялось, чтобы человек ответил по закону», — рассказал исполняющий обязанности вице-президента Уральских мотоклубов Алексей Андреевский.

Однако сам Алексей Гром утверждает, что резонансная авария — трагическая случайность. По его словам, Надежда сама его обогнала, а потом резко затормозила.

«Вина как эмоция, безусловно, да. И выражаю я ее через компенсацию вреда, который был мной нанесен при участии моего автомобиля, и также через эмпатию, через сочувствие и сострадание. А вина как правовая величина — здесь уже решает суд», — заявил Алексей Гром.

Мужчина обещает, что независимо от решения суда будет оказывать помощь Надежде и ее семье, у нее двое детей. И даже выставил на продажу автомобиль, чтобы собрать деньги. Впрочем, родственники Надежды его словам не верят: говорят, что никаких извинений от него так и не поступало.

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