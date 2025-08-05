Чего боюсь потерять? Психолог рассказал, как справиться с ревностью

Неприятное чувство может возникнуть, если человека мало хвалили в детстве.

Часто люди путают ревность с заботой. О том, как справиться с этим неприятным чувством, в беседе с 5-tv.ru рассказал психолог и эксперт по семейным отношениям Кирилл Липский.

Специалист выделил пять пунктов, которые могут стать причиной ревности. И первая связана с детскими ранами.

«Например, это могут быть детские раны. Если родители когда-то предали, не дали поддержку, стали не на вашу сторону, бросили или обесценивали в детстве, мозг теперь ищет угрозу даже там, где ее нет, и боится что это произойдет снова. И теперь вы не верите и не доверяете этому миру», — поделился эксперт.

Кроме того, болезненное реагирование на внимание партнера к кому-то может возникнуть, если человека мало хвалили в детстве или сравнивали с другими.

Второй причиной Липский называет подмену понятий, когда ревность путают с заботой. Страх одиночества также может стать причиной ревности, когда человек пытается убежать от себя. Культурные мифы, по мнению Липского, тоже вносят свою лепту в эту проблему. Многие ошибочно полагают, что ревность — это доказательство любви. Последней причиной психолог называет прошлый травматический опыт.

Чтобы справиться с ревностью, Липский советует ответить на ряд вопросов.

«Спросите себя и ответьте честно. Что я на самом деле боюсь потерять? Не его или ее — а свое самоуважение или, может быть, свое достоинство? Или чувство значимости? Или иллюзию контроля? И зафиксируйте эти ответы, запишите их», — рассказал специалист.

По словам Липского, на следующем этапе стоит составить два списка: в одном указать факты, то есть конкретные поступки партнера, которые вас задевали и даже ранили, а во втором — фантазии, когда человек сам себе что-то придумал.

Также специалист призвал говорить о своих страхах, а не обвинениях. Уже затем стоит постепенно начать учиться доверять партнеру. Эксперт уточняет, что для начала можно не проверять телефон один день и не спрашивать после каждого сообщения: «Кто это?». К тому же, по мнению Липского, не лишним будет и составление списка собственных качеств, которые ценны независимо от отношений.

В случае же, если самостоятельно не удается справиться с ревностью, эксперт советует обратиться к психологу.

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