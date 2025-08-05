Грозит неурожай: почему в Псковской и Новгородской областях гибнут посевы

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В Псковской и Новгородской областях гибнут посевы из-за переувлажнения почвы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich; 5-tv.ru

Причина — сильное переувлажнение почвы.

В нескольких областях непрекращающиеся ливни уже стали причиной потери урожая. Земля просто не успевает просыхать, и в результате посевы гибнут. Фермеры на грани разорения, а регионы рискуют остаться не только без урожая, но и без корма для скота. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков узнал, есть ли шансы спасти хоть что-то.

Это поле, скорее, напоминает болото. Повсюду прогалины, заполненные дождевой водой. На редких островках суши высота всходов не превышает двадцати сантиметров, хотя к этому времени побеги кукурузы обычно достигают человеческого роста. Такая же плачевная ситуация и с пшеницей.

Из-за рекордных ливней зерновые в этом хозяйстве засеяли с трехнедельным опозданием. Да и то лишь на тех участках, куда смогла добраться техника.

«Вот такие погодные условия усложнили очень, во-первых, посевную. И от плана отступили, половину плана только выполнили по посеву», — рассказал главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства Анзор Базгадзе.

Без урожая может остаться пятая часть Псковской области — полностью размыло как минимум двести гектаров пахотных земель. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Мы 20%, почти четыре тысячи гектаров не досеяли рапса. Мы почти 600 гектаров не посадили картофеля — то, что было у нас запланировано, мы около трех-четырех тысяч не посеяли ярового сева. Окна не было, чтобы можно было бы посеять или посадить. Просто шло потоком, вода шла потоком, нам погода не позволяла выехать вообще в поля», — отметил министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

В соседней Новгородской области ливни смыли целые поля по тридцать-сорок гектаров. По самым оптимистичным подсчетам, фермеры потеряли треть от всего урожая. А то, что осталось, атакуют инфекции.

«Если бы эта ситуация сложилась сотню лет назад, это был бы голодный год, явно максимальный неурожай. И вот, к примеру, мы сейчас с вами находимся на поле, видно, что активно начал развиваться фитофтороз картофеля», — рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Денис Павлюк.

Многие хозяйства уже на грани разорения: фермеры получали субсидии под конкретные объемы урожая. Невыполнение плана грозит крупными штрафами. На этом картофельном поле из десяти клубней девять — на выброс.

«При переувлажнении развиваются и бактериальные, и грибные болезни. В то же время сама влага способствует порче продукции, известный факт переувлажнения — задых корнеплодов», — отметил кандидат сельскохозяйственных наук Валерий Бурлуцкий.

Власти уверяют: население без продуктов не останется. В крайнем случае зерно и овощи закупят в соседних регионах. Куда страшнее — потеря фуражного зерна. Недостаток корма для скота может поставить местное животноводство на грань вымирания.

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