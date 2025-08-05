Кадры последствий ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области

В Тульской области на автомобильной трассе М4 «Дон» сегодня, 5 августа, около семи часов утра водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и влетел в пункт взимания платы. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, что территория аварии до сих пор оцеплена. Кабина водителя также, как и боковая стенка транспортного средства сильно помята. Все стекла выбиты. Внутри, кроме осколков, до сих пор остаются лежать личные вещи пассажиров.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали более 30 человек. Среди них — четверо детей. Погибших нет. Об этом ранее сообщала пресс-служба управления МВД России по региону.

Всех пострадавших доставили в больницу. Всего в автобусе, который следовал по маршруту Луганск-Москва, находилось 48 человек.

На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД и следственные органы. Причиной ДТП называют погодные условия — туман, ограничивавший видимость на дороге.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Мордовии. В этой аварии пострадали шесть человек, среди которых был ребенок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.