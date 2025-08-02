Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Мордовии — пострадали шесть человек

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Мордовии, пострадали шесть человек

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Мордовии — пострадали шесть человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Водитель не справился с управлением.

Ранним утром в Теньгушевском районе Мордовии возле села Хлебино перевернулся пассажирский автобус с 48 пассажирами. Об этом сообщили в региональном отделении МВД.

«Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил опрокидывание автобуса, в котором находились 48 пассажиров, в том числе 6 несовершеннолетних, на правый бок», — сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте, а некоторые из них доставлены в больницу для дальнейшего обследования и лечения. Водитель автобуса прошел проверку на алкоголь, результат отрицательный.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, ведется расследование обстоятельств аварии.

Вчера в Пензенской области произошло смертельное ДТП на 575-м километре автотрассы М-5 «Урал». По информации ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате аварии погибли шесть человек, включая одного ребенка.

Трагедия развернулась в Мокшанском районе. В столкновении участвовали легковые автомобили Chevrolet Epica и Datsun on-DO. Еще один человек получил травмы и был доставлен в больницу.

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