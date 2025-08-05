Умер художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Срочная новость 84 0

Ему было 67 лет.

Умер художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Умер художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов на 68-м году жизни. Информации о причинах его кончины пока не поступало. Об этом в беседе с ТАСС сообщил Театральный критик, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григорий Заславский.

«Ушел из жизни Борис Юрьевич Юхананов», — поделился культурный деятель.

Борис Юхананов окончил режиссерский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева и поставил более сотни спектаклей в России и за рубежом. В 2013 году он возглавил Московский драматический театр имени К.С. Станиславского, который после масштабной реконструкции преобразовался в «Электротеатр Станиславский» — уникальное мультидисциплинарное пространство с современными постановками известных режиссеров со всего мира.

Под руководством Бориса Юрьевича театр стал площадкой для оперных проектов, выставок, концертов и научных конференций. Он также создавал оригинальные театральные мероприятия, включая многодневные спектакли-инсталляции.

Смерть Бориса Юхананова — большая утрата для российской театральной общественности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 72-м году жизни умер звукорежиссер Петр Пивоваров.

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