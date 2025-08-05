Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией

В финском регионе Виролахти был зафиксирован случай незаконного пересечения морской границы России прогулочным катером. Об этом сообщили в финской погранохране.

Судно, вышедшее из Финляндии, пересекло линию разграничения в Финском заливе, заходя в российские территориальные воды. После обнаружения нарушения катер быстро сменил курс и вернулся.

Пограничная служба Финляндии оперативно отреагировала на инцидент, используя технические средства наблюдения и патрулирования. Случай квалифицируется как преступление, связанное с незаконным пересечением государственной границы, и находится в стадии предварительного расследования.

Данное происшествие происходит на фоне ряда недавних событий в Финляндии, где проходили массовые акции с требованием открытия границ с Россией. В ответ на возросшее внимание к пограничным вопросам, береговая охрана активно усиливает контроль над морской границей, применяя современные технологии и повышая уровень патрулирования.

Обе стороны — российская и финская — подчеркивают важность строго соблюдения международного права и государственной границы, что обеспечивает безопасность и стабильность в регионе. Расследование продолжается, и в ближайшее время ожидаются подробности инцидента и возможные меры реагирования.

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